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Стрельба в Москве: ранены два человека 

Рамблер + ещё 3 28 минут назад
Стрельба возле «Тимирязевской»: ранены два человека
Фото: ТАСС
Хулиган в Москве прострелил омичу голову, рассказали агентству «Москва» в пресс-службе столичной полиции.
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье на севере города — у одного из входов на станцию метро «Тимирязевская». Неизвестный выстрелил из неустановленного оружия в 20— и 21-летнего молодых людей — приезжих из Омска.
В результате этого один из омичей получил непроникающие ранения мочки уха, предплечья и живота, второй — проникающее ранение глазного яблока, перелом основания черепа и открытую проникающую черепно-мозговую травму.
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Происшествия , Криминал , АГН "Москва" , Москва
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