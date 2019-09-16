Стрельба возле «Тимирязевской»: ранены два человека

Стрельба в Москве: ранены два человека

Хулиган в Москве прострелил омичу голову, рассказали агентству «Москва» в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье на севере города — у одного из входов на станцию метро «Тимирязевская». Неизвестный выстрелил из неустановленного оружия в 20— и 21-летнего молодых людей — приезжих из Омска.

В результате этого один из омичей получил непроникающие ранения мочки уха, предплечья и живота, второй — проникающее ранение глазного яблока, перелом основания черепа и открытую проникающую черепно-мозговую травму.