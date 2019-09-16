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В Ханты-Мансийске вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку 

РИА Новости + ещё 4 5 часов назад
Ми-26 совершил аварийную посадку в ХМАО
Фото: РИА Новости
Вертолет Ми-26 в воскресенье совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, сообщается в понедельник в сводке учреждения "Центроспас-Югория".
"15 сентября спасатели выезжали в аэропорт города Ханты-Мансийск по сообщению об аварийной посадке вертолета Ми-26. Прибыв к месту вызова, спасатели поступили в распоряжение руководителя тушения пожара. Проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось", — говорится в сообщении.
По информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, на борту воздушного судна находились шесть человек, никто не пострадал.
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Происшествия , Ханты-Мансийск
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