Ми-26 совершил аварийную посадку в ХМАО

В Ханты-Мансийске вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку

Вертолет Ми-26 в воскресенье совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска , сообщается в понедельник в сводке учреждения "Центроспас-Югория".

"15 сентября спасатели выезжали в аэропорт города Ханты-Мансийск по сообщению об аварийной посадке вертолета Ми-26. Прибыв к месту вызова, спасатели поступили в распоряжение руководителя тушения пожара. Проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось", — говорится в сообщении.

По информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, на борту воздушного судна находились шесть человек, никто не пострадал.