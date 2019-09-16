Арестован подозреваемый в убийстве росгвардейца

Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд вынес решение о заключении под стражу 51-летнего подозреваемого в убийстве 23-летнего сотрудника Росгвардии . Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области

"Южно-Сахалинским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. <…> Суд <…> удовлетворил ходатайство следователя", — говорится в распространенном сообщении.

Сотрудник Росгвардии в субботу ночью сделал на улице замечание мужчине и его сожительнице о курении в общественном месте. В результате потасовки он получил несколько ножевых ранений в живот и скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть").