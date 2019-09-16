Найдены нарушения при вылове китов на Чукотке

Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке

Прокуратура после проверки вылова краснокнижных китов одной из общин на Чукотке выявила нарушения правил добычи, сообщает надзорное ведомство региона.

"Установлено, что в период 2017-2019 годы территориально-соседской общиной коренных малочисленных народов Севера "Анкальыт" добыто восемь особей серого кита, занесенного в Красную книгу РФ. Однако в нарушение требований … правил добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов необходимые в указанных случаях акты, содержащие предусмотренные указанными правилами сведения, не составлялись и соответственно в орган, выдавший разрешение на добычу (вылов) серого кита, не направлялись", — говорится в сообщении.

Руководителю общины внесено представление. Его рассмотрение и устранение нарушений ФЗ находятся на контроле прокуратуры района.