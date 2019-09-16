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Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке 

РИА Новости + ещё 1 27 минут назад
Найдены нарушения при вылове китов на Чукотке
Фото: EPA
Прокуратура после проверки вылова краснокнижных китов одной из общин на Чукотке выявила нарушения правил добычи, сообщает надзорное ведомство региона.
"Установлено, что в период 2017-2019 годы территориально-соседской общиной коренных малочисленных народов Севера "Анкальыт" добыто восемь особей серого кита, занесенного в Красную книгу РФ. Однако в нарушение требований … правил добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов необходимые в указанных случаях акты, содержащие предусмотренные указанными правилами сведения, не составлялись и соответственно в орган, выдавший разрешение на добычу (вылов) серого кита, не направлялись", — говорится в сообщении.
Руководителю общины внесено представление. Его рассмотрение и устранение нарушений ФЗ находятся на контроле прокуратуры района.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ
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