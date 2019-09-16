Кемерово и Томск не могут принять самолеты

Кемерово и Томск не могут принять самолёты из Москвы и Турции

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Погодные условия препятствуют авиасообщению некоторых российских регионов и зарубежных курортов со столицей. Задерживается на несколько часов прибытие рейсов трёх авиакомпаний ( «Аэрофлот» , «Победа» и S7 ) в Томск, также не могут вовремя вылететь самолёты в обратном направлении, передаёт ТАСС. Из-за тумана Томск не может принять борты из Турции и трёх столичных аэропортов, некоторые из них ушли на посадку в Новосибирск и Барнаул. Как писал News.ru ранее, самолёт «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Минск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отказа системы охлаждения. Борт развернулся, находясь над Подмосковьем.

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