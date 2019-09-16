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Кемерово и Томск не могут принять самолёты из Москвы и Турции 

News.ru 43 минуты назад
Кемерово и Томск не могут принять самолеты
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look
Погодные условия препятствуют авиасообщению некоторых российских регионов и зарубежных курортов со столицей.
Задерживается на несколько часов прибытие рейсов трёх авиакомпаний («Аэрофлот», «Победа» и S7) в Томск, также не могут вовремя вылететь самолёты в обратном направлении, передаёт ТАСС.
Из-за тумана Томск не может принять борты из Турции и трёх столичных аэропортов, некоторые из них ушли на посадку в Новосибирск и Барнаул.
Как писал News.ru ранее, самолёт «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Минск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отказа системы охлаждения. Борт развернулся, находясь над Подмосковьем.
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Происшествия , АК S7 , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Кемерово , Турция
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