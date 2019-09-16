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Мужчина поиграл с дочерью и остался парализован 

Lenta.ru 40 минут назад
Мужчина поиграл с дочерью и остался парализован
Фото: страница «Once Upon A Playtime» в Facebook
Эшли Хупер (Ashley Hooper) из Южного Уэльса оказался почти полностью парализован после того, как ударился головой о мягкую конструкцию для лазания, когда играл с пятилетней дочерью Лотти (Lottie) в детском центре. Об этом сообщает издание Daily Mail.
При ударе произошел компрессионный перелом позвоночника, в результате которого 31-летний Хупер был парализован ниже шеи. Пострадавшего доставили в больницу и экстренно прооперировали. Ему удалили несколько костей, чтобы снизить давление, и вставили металлический стержень, который будет поддерживать шею.
После шести недель в постели состояние Хупера улучшилось. Он уже может шевелить ногами и пальцами на ногах. Врачи утверждают, что скорость восстановления в таких случаях зависит от конкретного человека. Семья пострадавшего надеется на его полное выздоровление.
Игровой центр призывает родителей играть вместе с детьми на мягких игровых конструкциях. Сотрудники центра собрали более 500 фунтов (около 40 тысяч рублей) в помощь семье Хупера.
Ранее сообщалось, что загадочная болезнь парализовала подростка и поставила врачей в тупик. Семья из пригорода Лондона потратила огромную сумму на поиск верного диагноза для своего сына.
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