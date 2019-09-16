Мужчина поиграл с дочерью и остался парализован

Эшли Хупер (Ashley Hooper) из Южного Уэльса оказался почти полностью парализован после того, как ударился головой о мягкую конструкцию для лазания, когда играл с пятилетней дочерью Лотти (Lottie) в детском центре. Об этом сообщает издание Daily Mail.

При ударе произошел компрессионный перелом позвоночника, в результате которого 31-летний Хупер был парализован ниже шеи. Пострадавшего доставили в больницу и экстренно прооперировали. Ему удалили несколько костей, чтобы снизить давление, и вставили металлический стержень, который будет поддерживать шею.

После шести недель в постели состояние Хупера улучшилось. Он уже может шевелить ногами и пальцами на ногах. Врачи утверждают, что скорость восстановления в таких случаях зависит от конкретного человека. Семья пострадавшего надеется на его полное выздоровление.

Игровой центр призывает родителей играть вместе с детьми на мягких игровых конструкциях. Сотрудники центра собрали более 500 фунтов (около 40 тысяч рублей) в помощь семье Хупера.

Ранее сообщалось, что загадочная болезнь парализовала подростка и поставила врачей в тупик. Семья из пригорода Лондона потратила огромную сумму на поиск верного диагноза для своего сына.