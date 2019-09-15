Боевики блокировали гуманитарный коридор в Сирии

Боевики блокировали работу гуманитарного коридора в Сирии

Боевики заблокировали работу гуманитарного коридора для выхода из Идлибской зоны деэскалации в Сирии . Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин во время брифинга.

«Незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации блокировали работу гуманитарного коридора «Абу-Эд-Духур», препятствуя выходу беженцев через открытый сирийским правительством пункт пропуска под угрозой применения оружия», — заявил он.

Работу гуманитарного коридор и пункта пропуска «Абу-Эд-Духур» обеспечило правительство Сирии в пятницу, 13 сентября. Он предназначался для того, чтобы мирное население и боевики, которые решили добровольно сложить оружие, смогли беспрепятственно покинуть Идлибскую зону деэскалации. Для беженцев были предусмотрены места, где они могли получить неотложную медицинскую помощь, питьевую воду, горячее питание и предметы первой необходимости. Кроме того, чтобы доставить граждан в безопасные районы был выделен специальный транспорт.