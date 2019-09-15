В Москве в мужчину выстрелили в упор из травмата

В Москве госпитализировали мужчину, раненного у МКАД из травматического пистолета

Мужчина получил огнестрельное ранение из травматического пистолета у МКАД в результате дорожного конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. "Мужчина был ранен из травматического пистолета, инцидент произошел неподалеку от МКАД и бульвара Дмитрия Донского. В потерпевшего выстрелили в упор в ходе дорожного конфликта, злоумышленник скрылся с места происшествия. Ведется розыск злоумышленника, устанавливается точное место совершения правонарушения", — сказали в полиции. Источник в правоохранительных органах отметил, что инцидент произошел у МКАД. "Потерпевшему выстрелили в упор в шею. Он доставлен в больницу. Кроме него, в момент конфликта в его машине находились жена и ребенок", — сказал собеседник агентства.

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