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В Москве госпитализировали мужчину, раненного у МКАД из травматического пистолета 

ТАСС 1 час назад
В Москве в мужчину выстрелили в упор из травмата
Фото: РИА Новости
Мужчина получил огнестрельное ранение из травматического пистолета у МКАД в результате дорожного конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Мужчина был ранен из травматического пистолета, инцидент произошел неподалеку от МКАД и бульвара Дмитрия Донского. В потерпевшего выстрелили в упор в ходе дорожного конфликта, злоумышленник скрылся с места происшествия. Ведется розыск злоумышленника, устанавливается точное место совершения правонарушения", — сказали в полиции.
Источник в правоохранительных органах отметил, что инцидент произошел у МКАД.
"Потерпевшему выстрелили в упор в шею. Он доставлен в больницу. Кроме него, в момент конфликта в его машине находились жена и ребенок", — сказал собеседник агентства.
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Происшествия , МВД , Москва
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