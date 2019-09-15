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Пассажирки рейса Симферополь — Москва устроили драку на борту 

News.ru + ещё 4 1 час назад
В летевшем из Крыма самолете подрались пассажирки
Фото: РИА Новости
Двух пассажирок самолёта, летевшего из Симферополя в Москву, задержали за драку на борту авиалайнера. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Полицейские в Шереметьево задержали двух пассажирок рейса FV 6142 Симферополь — Москва, которые устроили драку на борту воздушного судна, — сообщил источник АГН «Москва».
Указанный рейс совершил посадку в 14:24.
Ранее News.ru сообщал, что самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Тель-Авива в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара. Виновником нештатной ситуации стал авиадебошир, который пытался разбить головой иллюминатор.
Одиночество в мегаполисе
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Происшествия , Уральские авиалинии , Аэропорт Шереметьево , АГН "Москва" , Москва , Симферополь
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