В летевшем из Крыма самолете подрались пассажирки

Двух пассажирок самолёта, летевшего из Симферополя в Москву, задержали за драку на борту авиалайнера. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Полицейские в Шереметьево задержали двух пассажирок рейса FV 6142 Симферополь — Москва, которые устроили драку на борту воздушного судна, — сообщил источник АГН «Москва».
Указанный рейс совершил посадку в 14:24.
Ранее News.ru сообщал, что самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Тель-Авива в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара. Виновником нештатной ситуации стал авиадебошир, который пытался разбить головой иллюминатор.