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Ребенку засосало руку в бассейне в Москве 

Газета.Ru 27 минут назад
Ребенку засосало руку в бассейне в Москве
Фото: Depositphotos
В московском районе Жулебино ребенку засосало руку в бассейне, передает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в одной из спортивных школ.
Пострадавшему мальчику 4 года, он получил перелом пальца.
Пострадавшая в бассейне в Турции девочка из России умерла
В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.
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