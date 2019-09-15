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Ребенку засосало руку в бассейне в Москве
Газета.Ru
27 минут назад
Фото: Depositphotos
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В московском районе Жулебино ребенку засосало руку в бассейне, передает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в одной из спортивных школ.
Пострадавшему мальчику 4 года, он получил перелом пальца.
Пострадавшая в бассейне в Турции девочка из России умерла
В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.
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