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Жильцов многоэтажного дома в Красноярске эвакуировали после хлопка 

News.ru + ещё 19 1 час назад
В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме
Фото: globallookpress.com
Около 40 человек эвакуировали из-за хлопка в 10-этажном доме в Красноярске. Информация о пострадавших пока не поступала. Возгорания также не зафиксировали.
Представители МЧС России рассказали, что на первом этаже строения деформирована стена, присутствует запах бензина. На месте работают 21 человек, а также восемь единиц техники, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал, что количество пострадавших при взрыве газоводушной смеси и последовавшем за ним пожаре в пятиэтажном доме в Ангарске увеличилось до 12 человек.
По словам представителя экстренных служб Иркутской области, травмы получили шесть детей и шесть взрослых. Восемь из них находятся в больнице, ещё четырём была оказана амбулаторная помощь.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Красноярск
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