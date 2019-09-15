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CNN: полиция Нью-Йорка задержала более 70 протестующих у магазина Microsoft 

ТАСС + ещё 1 7 минут назад
Полиция разогнала митинг у здания Microsoft в Нью-Йорке
Фото: EPA/ИТАР-ТАСС
Полиция Нью-Йорка задержала у фирменного магазина корпорации Microsoft 76 протестующих. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.
По ее информации, организатором протестной акции выступило движение Close the Camps, лидеры которого призывают власти США закрыть лагеря, в которых содержатся нелегальные иммигранты. В данном случае участники протеста требовали от руководства корпорации отказать сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США в использовании ее программного обеспечения.
"Привлекать американские корпорации к ответственности — это наш долг как членов общества", — приводит телекомпания слова одного из лидеров протестного движения. По данным CNN, вмешательство сотрудников правоохранительных органов потребовалось из-за того, что протестующие перекрыли проезжую часть на одной из самых оживленных улиц мегаполиса — Пятой авеню. "Это цена за сотрудничество со Службой иммиграционного и таможенного контроля", — гласили надписи на плакатах участников акции.
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Комментарии
Происшествия , Департамент внутренней безопасности США , Microsoft , МВД , CNN , Нью-Йорк , США
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