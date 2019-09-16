СК ищет жестоко избивших сверстницу подростков

СК ищет подростков, жестоко избивших сверстницу в Москве

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по видеозаписи, размещенной в социальной сети, о жестоком избиении девушки", — сказала Иванова.

По ее словам, на видеоролике группа подростков наносит удары руками и ногами своей сверстнице по голове и телу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ищут причастных к избиению.

Как сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД, мать потерпевшей написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку.