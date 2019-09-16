Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК ищет подростков, жестоко избивших сверстницу в Москве 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
СК ищет жестоко избивших сверстницу подростков
Фото: Спорт РИА Новости
Столичные следователи начали проверку из-за размещенной в интернете видеозаписи, на которой группа подростков жестоко избивает сверстницу, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по видеозаписи, размещенной в социальной сети, о жестоком избиении девушки", — сказала Иванова.
По ее словам, на видеоролике группа подростков наносит удары руками и ногами своей сверстнице по голове и телу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ищут причастных к избиению.
Как сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД, мать потерпевшей написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Последние новости
Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение" Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение" Греф призвал готовиться к самым печальным сценариям Греф призвал готовиться к самым печальным сценариям
Происшествия , Юлий Иванов , СКР , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым164
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском40
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии122
Болезнь Заворотнюк связали с поездками в Крым
Болезнь Заворотнюк связали с поездками в Крым3
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»335
Видео
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
01:12
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
В мире Конфликты
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия