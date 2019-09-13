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Пожар в Петербурге: без света десятки домов 

Рамблер 21 минуту назад
Пожар в Петербурге: без света десятки домов
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге из-за пожара на подстанции пришлось отключить от электроснабжения более 60 жилых домов, сообщает РИА Новости. По подсчётам спасателей, без света остались около 20 тысяч человек.
По данным агентства, инцидент произошёл на подстанции №92, расположенной на улице Комунны, 7. Загорелись сразу три трансформатора. Сотрудниками МЧС возгоранию был присвоен повышенный номер сложности.
Издание также опубликовало видеозапись пожара. В ролике запечатлён столб чёрного густого дыма, который виден издалека.
«В результате пожара произошло отключение электроснабжения 62 домов», -цитирует издание собеседника в региональном управлении МЧС который подчеркнул, что последствия ЧП напрямую коснулись около 20 тысяч человек.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Санкт-Петербург
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