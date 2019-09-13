Пожар в Петербурге: без света десятки домов

Санкт-Петербурге из-за пожара на подстанции пришлось отключить от электроснабжения более 60 жилых домов, сообщает РИА Новости. По подсчётам спасателей, без света остались около 20 тысяч человек.

По данным агентства , инцидент произошёл на подстанции №92, расположенной на улице Комунны, 7. Загорелись сразу три трансформатора. Сотрудниками МЧС возгоранию был присвоен повышенный номер сложности.

Издание также опубликовало видеозапись пожара. В ролике запечатлён столб чёрного густого дыма, который виден издалека.

«В результате пожара произошло отключение электроснабжения 62 домов», -цитирует издание собеседника в региональном управлении МЧС который подчеркнул, что последствия ЧП напрямую коснулись около 20 тысяч человек.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.