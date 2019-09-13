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Сотрудники турецкого отеля нашли в номере тело россиянки 

News.ru 18 минут назад
Тело россиянки нашли в турецком отеле
Фото: globallookpress.com
В Турции скончалась 77-летняя туристка из России. Сотрудники отеля в посёлке Инджекум в районе Алании обнаружили тело Людмилы Резниковой в номере.
Тело россиянки передано в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия, сообщает Sabah.
12 сентября работники гостиницы в турецком курортном посёлке Конаклы нашли в номере тело 66-летнего россиянина Равли Хисамутдинова, писал News.ru.
С начала сезона в Турции скончалось около 90 граждан РФ. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что рост числа погибших соотечественников связан с увеличением турпотока и несоблюдением норм безопасности.
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Происшествия , Алексей Ерхов , Турция
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