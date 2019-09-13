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Самолет экстренно сел в Крыму 

Рамблер + ещё 6 8 минут назад
Самолет экстренно сел в Крыму
Фото: РИА Новости
Самолёт, выполнявший рейс «Казань — Симферополь» приземлился в Крыму из-за угрозы совершения на борту террористического акта, сообщает ТАСС. Инцидент подтвердили в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте.
Летевший из Москвы в Турцию самолет совершил экстренную посадку
По данным полицейских, во время полёта поступило сообщение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Экипаж принял решение совершить посадку в Симферополе.
«Сообщение о взрывном устройстве было. Самолет сел, устройства не найдено», — заявили в ведомстве.
Пресс-служба симферопольского аэропорта отметила, что посадка воздушного судна прошла в штатном режиме.
Ранее пассажир рейса «Ереван— Москва» заявил о бомбе на борту авиакомпании S7. Инцидент имел место 9 сентября в аэропорту Звартноц. Во время посадки на рейс 908 в Москву один из пассажиров заявил, что в его ручной клади находится взрывное устройство. Каких-либо требований он при этом не выдвинул.
Экипаж самолета, следуя инструкции, изолировал этого пассажира, остальных вывел из лайнера, сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и службу авиабезопасности воздушной гавани, а ручную кладь взял под контроль.
Багаж заявившего о бомбе пассажира был досмотрен. Опасных предметов там обнаружено не было, после чего пассажир был передан полицейским.
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Комментарии2
Происшествия , АК S7 , МВД , ИТАР-ТАСС , Казань , Республика Крым , Симферополь
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