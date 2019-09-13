Самолет экстренно сел в Крыму

По данным полицейских, во время полёта поступило сообщение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Экипаж принял решение совершить посадку в Симферополе.

«Сообщение о взрывном устройстве было. Самолет сел, устройства не найдено», — заявили в ведомстве.

Пресс-служба симферопольского аэропорта отметила, что посадка воздушного судна прошла в штатном режиме.

Ранее пассажир рейса «Ереван— Москва» заявил о бомбе на борту авиакомпании S7 . Инцидент имел место 9 сентября в аэропорту Звартноц. Во время посадки на рейс 908 в Москву один из пассажиров заявил, что в его ручной клади находится взрывное устройство. Каких-либо требований он при этом не выдвинул.

Экипаж самолета, следуя инструкции, изолировал этого пассажира, остальных вывел из лайнера, сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и службу авиабезопасности воздушной гавани, а ручную кладь взял под контроль.

Багаж заявившего о бомбе пассажира был досмотрен. Опасных предметов там обнаружено не было, после чего пассажир был передан полицейским.