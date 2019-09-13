Россияне признались, боятся ли они водить машину из-за риска ДТП

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян, задав им вопрос: «Вы не боитесь водить машину из-за риска ДТП?».

62% респондентов считают, что этого бояться — глупо. Необходимо стараться аккуратно водить машину и соблюдать правила дорожного движения.

27% проголосовавших ответили: «Боюсь. Случаи участились. Мне не хотелось бы оказаться в данной ситуации».

11% россиян не водят машину, поэтому их этот вопрос мало касается.

Всего в опросе приняли участие 7017 человек.

Элла Памфилова. Четыре члена территориальной избирательной комиссии погибли в ДТП в Краснодарском крае. Свои соболезнования уже выразила председатель Центральной избирательной комиссии России

По ее словам, четверо погибших в дорожно-транспортном происшествии — члены территориальной избирательной комиссии. Они в ночь на 9 сентября поехали за документами в ТИК.