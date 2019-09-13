Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержали учителя музыки за совращение девочки 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Репетитор изнасиловал девочку в Москве
Фото: depositphotos/VitalikRadko
В Москве учителю музыки предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки, сообщает Агентство "Москва".
По версии следствия, 2 сентября 38-летний педагог в квартире на западе столицы во время частного урока совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.
В полицию обратилась мать девочки, после чего преподавателя задержали. Сейчас следователи устанавливают причастность обвиняемого к другим аналогичным преступлениям.
Ранее в столице мужчина за два часа попытался изнасиловать четырех женщин. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о покушении на изнасилование.
Молебен в школе отменили из-за недовольства родителей
Москва24: последние новости
Севший в Краснодаре из-за неполадок самолет из Москвы вылетел в Анталью Севший в Краснодаре из-за неполадок самолет из Москвы вылетел в Анталью Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей Адвокат обнародовал переписку одной из сестер Хачатурян с отцом Адвокат обнародовал переписку одной из сестер Хачатурян с отцом
Происшествия , Криминал , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы три условия для саммита «нормандской четверки»
Названы три условия для саммита «нормандской четверки»8
Реальный метод. Украине предложили войти в состав РФ
Реальный метод. Украине предложили войти в состав РФ393
Тело россиянки нашли в турецком отеле
Тело россиянки нашли в турецком отеле9
Посла РФ вызвали в МИД Чехии
Посла РФ вызвали в МИД Чехии78
Навальный покинул Россию
Навальный покинул Россию1227
Видео
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
За что Путин выпил двадцать лет спустя
01:56
За что Путин выпил двадцать лет спустя
Политика Статьи
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
00:35
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
00:27
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
Общество Другое
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
01:39
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
Криминал Происшествия
«Неверующая блудница!» Собчак и Богомолов обвенчаются
03:42
«Неверующая блудница!» Собчак и Богомолов обвенчаются
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение