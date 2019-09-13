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Посетитель Центра Помпиду в Париже порезал ножом картину Бюрена 

News.ru + ещё 11 1 час назад
В парижском музее посетитель изрезал картину
Фото: Panoramic/Global Look Press
В Национальном центре искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже посетитель порезал ножом полотно кисти Даниеля Бюрена.
Инцидент произошёл 12 сентября после обеда, сообщает Le Parisien. По данным издания, местонахождение злоумышленника удалось быстро вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Посетителя задержали и передали правоохранителям, он никак не объяснил свой поступок.
О случившемся был проинформирован автор картины, популярный французский художник-концептуалист Даниель Бюрен. Само полотно сняли с экспозиции и отдали в запасники Центра для оценки ущерба и условий восстановления.
Ранее News.ru сообщал, что в Париже было украдено граффити, приписываемое уличному художнику Бэнкси. Демонтаж сделанного на задней части дорожного знака у въезда на парковку Центра Помпиду рисунка попал на видео.
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Происшествия , В мире , Другое , Европа , Le Parisien
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