В парижском музее посетитель изрезал картину

Посетитель Центра Помпиду в Париже порезал ножом картину Бюрена

В Национальном центре искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже посетитель порезал ножом полотно кисти Даниеля Бюрена.

Инцидент произошёл 12 сентября после обеда, сообщает Le Parisien. По данным издания, местонахождение злоумышленника удалось быстро вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Посетителя задержали и передали правоохранителям, он никак не объяснил свой поступок.

О случившемся был проинформирован автор картины, популярный французский художник-концептуалист Даниель Бюрен. Само полотно сняли с экспозиции и отдали в запасники Центра для оценки ущерба и условий восстановления.

Ранее News.ru сообщал, что в Париже было украдено граффити, приписываемое уличному художнику Бэнкси. Демонтаж сделанного на задней части дорожного знака у въезда на парковку Центра Помпиду рисунка попал на видео.