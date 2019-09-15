Мать брошенного в парке мальчика отправили в психушку

Мать брошенного в «Лосином Острове» мальчика отправили в психушку

Шестилетнего мальчика, одетого в обмотанный скотчем мешок, обнаружили в районе парка «Лосиный остров» в Москве в феврале. Его мать быстро нашли, против нее возбудили дело. Теперь женщину признали невменяемой.

Экспертиза установила, что Надежда Куликова нуждается в психиатрической помощи. Женщину, которая в феврале оставила ребенка в лесопосадке, признали невменяемой. Сейчас ее перевели в в психиатрическое отделение больницы при СИЗО «Бутырка», сообщил ТАСС.

По мнению врачей, в момент, когда она бросила ребенка одного в парке, она также была невеменяема. Это значит, что подозреваемую в покушении на убийство и в жестоком обращении с детьми женщину нужно не наказывать, а лечить.

С заявлением в полицию о пропаже ребенка 33-летняя Куликова обратилась 18 февраля. Правоохранители выяснили, что ее сын пропал накануне днем. Поначалу Куликова утверждала, что ребенок убежал из машины, когда они с ним ехали мимо парка. Полиция женщине не поверила.

Суд арестовал женщину 22 февраля. До последнего времени она находилась в московском СИЗО.