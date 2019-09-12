СМИ: в Мехико произошла попытка устроить бунт в тюрьме

Группа заключенных попыталась устроить бунт в четверг в тюрьме "Реклусорио орьенте" на востоке столицы Мексики . Об этом сообщил телеканал Televisa.

По словам Асаэля Ортеги, заместителя главы столичной службы исполнения наказаний, пострадали как минимум три человека. Они получили колотые раны, их состояние оценивается как стабильное. Власти направили в тюрьму несколько десятков сотрудников полиции, чтобы восстановить порядок. К настоящему времени ситуация в пенитенциарном учреждении находится под контролем администрации.

В середине августа в этой же тюрьме произошел пожар, которому предшествовала стычка между заключенными. Инцидент унес жизни троих человек, еще семеро пострадали.

В феврале 2016 года в тюрьме "Топо-Чико" в штате Нуэво-Леон произошли самые кровавые столкновения мексиканских заключенных за последние десятилетия. По официальным данным, тогда погибли 49 человек.