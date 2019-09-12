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СМИ: в Мехико произошла попытка устроить бунт в тюрьме 

ТАСС 1 час назад
В Мехико произошла попытка устроить бунт в тюрьме
Фото: РИА Новости
Группа заключенных попыталась устроить бунт в четверг в тюрьме "Реклусорио орьенте" на востоке столицы Мексики. Об этом сообщил телеканал Televisa.
По словам Асаэля Ортеги, заместителя главы столичной службы исполнения наказаний, пострадали как минимум три человека. Они получили колотые раны, их состояние оценивается как стабильное. Власти направили в тюрьму несколько десятков сотрудников полиции, чтобы восстановить порядок. К настоящему времени ситуация в пенитенциарном учреждении находится под контролем администрации.
В середине августа в этой же тюрьме произошел пожар, которому предшествовала стычка между заключенными. Инцидент унес жизни троих человек, еще семеро пострадали.
В феврале 2016 года в тюрьме "Топо-Чико" в штате Нуэво-Леон произошли самые кровавые столкновения мексиканских заключенных за последние десятилетия. По официальным данным, тогда погибли 49 человек.
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Происшествия , В мире , Латинская Америка , Мексика , Мехико
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