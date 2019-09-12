Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турист из РФ утонул в море на курорте в Абхазии 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Российский турист утонул в Абхазии
Фото: РИА Новости
Турист из России, отдыхавший в Пицунде на территории Абхазии, утонул в море. Об этом рассказал помощник прокурора по связям с общественностью Даур Амичба.
Уточняется, что инцидент произошел еще 9 сентября, но жертву сразу не удалось опознать. Погибший оказался жителем Московской области.
— Согласно данным доследственной проверки, он отдыхал вместе со своим братом по отцовской линии в Пицунде, — сообщил Амичба.
По его словам, 9 сентября на воре было сильное волнение, и мужчине не помогло даже то, что он увлекался плаванием. Тело, на котором не было обнаружено признаков насильственной смерти, было отправлено на судебно-медицинское исследование, передает Sputnik Абхазия.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
Вечерняя Москва: последние новости
Более 10 человек госпитализированы после отравления шаурмой в Уфе Более 10 человек госпитализированы после отравления шаурмой в Уфе Посол России объяснил, почему туристы стали часто погибать в Турции Посол России объяснил, почему туристы стали часто погибать в Турции Стала известна причина экстренной посадки самолета Москва — Анталия в Краснодаре Стала известна причина экстренной посадки самолета Москва — Анталия в Краснодаре
Происшествия , ИА Sputnik , Абхазия , Пицунда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова резко осадила украинского журналиста
Захарова резко осадила украинского журналиста27
Интерпол ответил на просьбу России о шпионе Смоленкове
Интерпол ответил на просьбу России о шпионе Смоленкове
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ101
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства991
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым100
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Захарова резко осадила украинского журналиста
00:29
Захарова резко осадила украинского журналиста
Политика
Уральские казаки провели турнир палачей
01:30
Уральские казаки провели турнир палачей
Общество
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
04:56
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
В мире
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
Пока вы не уснули: В деле МН17 новый подозреваемый
02:56
Пока вы не уснули: В деле МН17 новый подозреваемый
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение