Российский турист утонул в Абхазии

Турист из РФ утонул в море на курорте в Абхазии

Турист из России , отдыхавший в Пицунде на территории Абхазии , утонул в море. Об этом рассказал помощник прокурора по связям с общественностью Даур Амичба.

Уточняется, что инцидент произошел еще 9 сентября, но жертву сразу не удалось опознать. Погибший оказался жителем Московской области.

— Согласно данным доследственной проверки, он отдыхал вместе со своим братом по отцовской линии в Пицунде, — сообщил Амичба.

По его словам, 9 сентября на воре было сильное волнение, и мужчине не помогло даже то, что он увлекался плаванием. Тело, на котором не было обнаружено признаков насильственной смерти, было отправлено на судебно-медицинское исследование, передает Sputnik Абхазия.