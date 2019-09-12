Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Защита основателя компании «Рольф» Петрова обжаловала его заочный арест 

ТАСС 1 час назад
Защита основателя «Рольфа» обжаловала его заочный арест
Фото: РИА Новости
Представители защиты основателя компании "Рольф" Сергея Петрова обжаловали постановление суда о его заочном аресте в рамках дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба в защиту интересов обвиняемого Петрова на постановление, которым в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", — сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.
6 сентября суд арестовал Петрова на два месяца. Мера пресечения ему избрана заочно, срок ареста будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции его на территорию РФ.
Также Басманный суд заочно арестовал двух других фигурантов дела — экс-гендиректора компании "Рольф" Татьяну Луковецкую и гендиректора кипрской компании "Панабел лимитед" Георгию Кафкалию.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
ТАСС: последние новости
МИД: неизвестный на днях проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне МИД: неизвестный на днях проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне МИД РФ ждет ответа от Украины на предложение по задержанным в Керченском проливе кораблям МИД РФ ждет ответа от Украины на предложение по задержанным в Керченском проливе кораблям Саудовская принцесса получила условный срок во Франции из-за избиения водопроводчика Саудовская принцесса получила условный срок во Франции из-за избиения водопроводчика
Происшествия , Сергей Петров , Татьяна Луковецкая , Мосгорсуд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса51
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства612
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром106
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым75
Умер Сергей Семенихин
Умер Сергей Семенихин
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Уральские казаки провели турнир палачей
01:30
Уральские казаки провели турнир палачей
Общество
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
04:56
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
В мире
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
04:18
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
Происшествия В мире
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
03:32
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Политика
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
00:34
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
Происшествия
Алибасов приехал в суд для разбирательств
04:10
Алибасов приехал в суд для разбирательств
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение