Защита основателя «Рольфа» обжаловала его заочный арест

Защита основателя компании «Рольф» Петрова обжаловала его заочный арест

Представители защиты основателя компании "Рольф" Сергея Петрова обжаловали постановление суда о его заочном аресте в рамках дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступила апелляционная жалоба в защиту интересов обвиняемого Петрова на постановление, которым в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", — сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

6 сентября суд арестовал Петрова на два месяца. Мера пресечения ему избрана заочно, срок ареста будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции его на территорию РФ.