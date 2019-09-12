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Суд допросил потерпевшую по делу об изнасиловании в отделе полиции в Уфе 

РИА Новости 2 часа назад
Суд допросил дознавательницу из Уфы
Фото: Соцсети
Суд и защита завершили допрос потерпевшей по делу об изнасиловании в отделе полиции в Уфе, сообщил журналистам адвокат обвиняемых Наиль Багаутдинов.
"Допрос потерпевшей завершен. Противоречия, на которые мы обращали внимание во время допроса, не устранены. Судья потребовал, чтобы потерпевшая присутствовала при допросе свидетелей, которых будет несколько десятков", — сказал журналистам адвокат.
Судебное слушание по делу продолжится в Кировском районном суде в следующий четверг в 15.00 (13.00 мск).
В конце октября прошлого года 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что три начальника надругались над ней прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами.
Суд начался в Кировском районном суде 29 июля. Обвиняемые Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев находятся под домашним арестом. Виновными они себя не считают. Следствие заявляло, что нашло следы изнасилования, проведя обыски и сложные экспертные исследования.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , ФСИН , Уфа
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