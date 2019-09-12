Массовая драка в заводской столовой попала на видео

Строители «Силы Сибири» устроили массовую драку

Рабочие, занятые на возведении амурского газоперерабатывающего завода «Сила Сибири», устроили массовую драку между собой в помещении столовой. В побоище участвовали десятки человек, обошлось без жертв.

На видео, опубликованном на сайте «Вести.ru», видно, что участники драки использовали не только кулаки, но и посуду, и стулья. При этом побоище разрасталось с каждой секундой и стремительно приближалось к автору ролика, который снял потасовку со стороны.

По данным пресс-центра проекта строительства Амурского ГПЗ, инцидент произошёл утром 12 сентября. Словесная перепалка двух рабочих переросла в выяснение отношений при помощи силы, в которое были втянуты другие строители. При этом на вопрос носил ли конфликт национальный характер, представители подрядчика ответить затруднились.

В результате распространение побоища удалось предотвратить. Были задержаны 8 наиболее активных участников драки. При этом серьёзных травм у участников потасовки выявлено не было.