Массовая драка в заводской столовой попала на видео

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Строители «Силы Сибири» устроили массовую драку 

Рамблер + ещё 1 18 минут назад
Рабочие, занятые на возведении амурского газоперерабатывающего завода «Сила Сибири», устроили массовую драку между собой в помещении столовой. В побоище участвовали десятки человек, обошлось без жертв.
На видео, опубликованном на сайте «Вести.ru», видно, что участники драки использовали не только кулаки, но и посуду, и стулья. При этом побоище разрасталось с каждой секундой и стремительно приближалось к автору ролика, который снял потасовку со стороны.
По данным пресс-центра проекта строительства Амурского ГПЗ, инцидент произошёл утром 12 сентября. Словесная перепалка двух рабочих переросла в выяснение отношений при помощи силы, в которое были втянуты другие строители. При этом на вопрос носил ли конфликт национальный характер, представители подрядчика ответить затруднились.
В результате распространение побоища удалось предотвратить. Были задержаны 8 наиболее активных участников драки. При этом серьёзных травм у участников потасовки выявлено не было.
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Происшествия , Видео
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