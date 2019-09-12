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Поезд потерпел крушение в Конго, много жертв 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 3 часа назад
ЧП в Конго: крушение поезда унесло жизни 50 человек
Фото: РИА Новости
В Демократической Республике Конго с рельсов сошел поезд, известно по меньшей мере о полусотне жертв, сообщил министр по делам национальной солидарности и гуманитарной деятельности Стив Мбикаи.
Трагедия произошла в провинции Танганьика, министр сообщил о многочисленных раненых, а также 50 погибших, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Actualite.
Мбикаи принес соболезнования семьям погибших и сообщил, что власти проведут заседание, чтобы принять решение по ситуации.
5 сентября в Японии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 30 человек.
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Происшествия , РИА Новости , Конго
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