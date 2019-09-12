Двухлетний ребенок поднял стекло машины и убил свою мать

В Белоруссии двухлетнего ребёнка подозревают в убийстве матери

Белоруссии в результате несчастного случая скончалась 20-летняя женщина, сообщает Sputnik. Ей зажало шею автомобильным стеклоподъёмником, на кнопку которого могла нажать двухлетняя дочь погибшей.

Трагедия произошла 31 августа в деревне Старое Село в Брестской области, куда женщина вместе с семьёй приехала, чтобы отпраздновать свой день рождения.

«По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника», — цитирует агентство слова официального представителя УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Женщину в бездыханном состоянии нашёл её супруг. Она ещё была жива. Пострадавшую доставили в местную больницу. В тяжёлом состоянии женщина провела неделю. 7 сентября она скончалась.

В настоящее время по факту происшествия следователи проводят проверку.