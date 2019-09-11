Белорусского подростка осудили за атаку на школу

Суд в Белоруссии приговорил подростка к 13 годам за нападение на школу

Подросток, напавший на школу в Столбцах и убивший учителя и ученика 11 класса, проведёт 13 лет в воспитательной колонии. Такое решение вынес суд в Белоруссии

Из-за возраста молодого человека дело слушалось в закрытом режиме, а публично был оглашён лишь приговор. Вадим М. был признан виновным в убийстве двух людей, совершённом с особой жестокостью, а также в покушении на убийство двух человек и особо злостном хулиганстве.

Срок, к которому несовершеннолетнего приговорили — максимально возможный с учётом того, что на момент совершения расправы ему не было 16 лет, отмечает TUT.BY.

Приговор Вадим воспринял спокойно. Его родители отказались от общения с сотрудниками СМИ, а адвокат заявила, что решение о возможном обжаловании пока не принято.