Белорусского подростка осудили за атаку на школу

Подросток, напавший на школу в Столбцах и убивший учителя и ученика 11 класса, проведёт 13 лет в воспитательной колонии. Такое решение вынес суд в Белоруссии.
Из-за возраста молодого человека дело слушалось в закрытом режиме, а публично был оглашён лишь приговор. Вадим М. был признан виновным в убийстве двух людей, совершённом с особой жестокостью, а также в покушении на убийство двух человек и особо злостном хулиганстве.
Срок, к которому несовершеннолетнего приговорили — максимально возможный с учётом того, что на момент совершения расправы ему не было 16 лет, отмечает TUT.BY.
Приговор Вадим воспринял спокойно. Его родители отказались от общения с сотрудниками СМИ, а адвокат заявила, что решение о возможном обжаловании пока не принято.
В феврале 2019 года молодой человек явился в школу в белорусских Столбцах и начал убивать. Он ранил ножом несколько учеников и учительницу, писал News.ru. В результате погибли два человека, двое получили ранения. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что в нападении на школу виноваты все. Он отметил, что в учебных заведениях в целом царит «бардак».