Дело Серебренникова вернули в прокуратуру

Дело режиссера Кирилла Серебренникова о мошенничестве в "Седьмой студии" вернули в прокуратуру . Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, такое решение было принято в связи с противоречиями, которые препятствуют его рассмотрению и, соответственно, вынесению приговора.

Уточняется, что данное решение приняла судья Ирина Аккуратова . Причем, как подчеркивается, гособвинение было против такого решения.

Оно собиралось оспорить выводы экспертизы, не нашедшей признаков воровства денег.

Кроме того, суд отменил подписку о невыезде режиссеру.

Ранее сообщалось, что дело Серебренникова застопорилось в суде.