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В Шереметьево самолет столкнулся с чайкой 

Рамблер 1 час назад
В Шереметьево самолет столкнулся с чайкой
Фото: РИА Новости
В московском аэропорту Шереметьево в один из лайнеров врезалась чайка. Об этом сообщает Life.
По данным издания, инцидент произошел, когда Boeing заходил на посадку. Птицу обнаружили уже на земле во время осмотра. Ее крыло застряло в стойке шасси.
Видео, опубликованное Life, демонстрирует, что птица осталась жива.
По информации «Комсомольской правды», инцидент произошел 10 сентября около 18:00. Неназванный источник газеты рассказал, что птица влетела в Boeing 737-800 российской авиакомпании вскоре после того, как он выпустил шасси.
В середине августа из-за инцидента с птицами самолету российского перевозчика пришлось совершить аварийную посадку. Утром 15 августа самолет А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, сел в кукурузном поле в Подмосковье. Двигатели лайнера отключились после столкновения со стаей чаек.
На борту находились 233 человека, все они остались живы. В МЧС сообщали о 55 пострадавших.
Комментарии
Происшествия , Boeing , Уральские авиалинии , МЧС , Аэропорт Шереметьево
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