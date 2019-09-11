В Шереметьево самолет столкнулся с чайкой 

В московском аэропорту Шереметьево в один из лайнеров врезалась чайка. Об этом сообщает Life.
По данным издания, инцидент произошел, когда Boeing заходил на посадку. Птицу обнаружили уже на земле во время осмотра. Ее крыло застряло в стойке шасси.
Видео, опубликованное Life, демонстрирует, что птица осталась жива.
По информации «Комсомольской правды», инцидент произошел 10 сентября около 18:00. Неназванный источник газеты рассказал, что птица влетела в Boeing 737-800 российской авиакомпании вскоре после того, как он выпустил шасси.
В середине августа из-за инцидента с птицами самолету российского перевозчика пришлось совершить аварийную посадку. Утром 15 августа самолет А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, сел в кукурузном поле в Подмосковье. Двигатели лайнера отключились после столкновения со стаей чаек.
На борту находились 233 человека, все они остались живы. В МЧС сообщали о 55 пострадавших.