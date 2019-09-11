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Суд продлил арест тёте избитой в Ингушетии девочки 

News.ru + ещё 3 52 минуты назад
Суд в Ингушетии продлил арест тете избитой девочки
Фото: News.ru
Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца арест женщины, подозреваемой в избиении семилетней племянницы Аиши Ажиговой, которой впоследствии ампутировали часть руки.
Суд продлил срок содержания подозреваемой под стражей на два месяца, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее News.ru писал, что 4 июля в детскую больницу Назрани Аишу Ажигову доставили со множественными ушибами и травмами. Позднее девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
По подозрению в избиении ребёнка была задержана тётя девочки, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Законным представителем девочки стала детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева.
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Происшествия , Криминал , Зарема Чахкиева , МВД , РИА Новости , Республика Ингушетия
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