Суд в Ингушетии продлил арест тете избитой девочки

Суд продлил арест тёте избитой в Ингушетии девочки

Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца арест женщины, подозреваемой в избиении семилетней племянницы Аиши Ажиговой, которой впоследствии ампутировали часть руки.

Суд продлил срок содержания подозреваемой под стражей на два месяца, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее News.ru писал, что 4 июля в детскую больницу Назрани Аишу Ажигову доставили со множественными ушибами и травмами. Позднее девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По подозрению в избиении ребёнка была задержана тётя девочки, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.