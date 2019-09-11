СМИ: шпион Смоленков имел доступ к «чувствительной» информации

Олег Смоленков, которого СМИ считают предполагаемым шпионом США РФ , проработал в Кремле не менее пяти лет, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета "Ведомости" о ссылкой на источник, близкий к спецслужбам.

По информации издания, Смоленков проработал в Кремле не менее пяти лет.

Отмечается, что в ходе работы он мог иметь доступ к "чувствительной" информации, в том числе к данным спецслужб.

При этом отмечается, что у него не было допуска к секретным данным, но он мог узнавать информацию от коллег.

Ранее сообщалось, что СМИ показали фото роскошного дома Смоленкова в США.