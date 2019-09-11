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СМИ: шпион Смоленков имел доступ к «чувствительной» информации 

Газета.Ru 47 минут назад
Олег Смоленков, которого СМИ считают предполагаемым шпионом США в РФ, проработал в Кремле не менее пяти лет, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета "Ведомости" о ссылкой на источник, близкий к спецслужбам.
По информации издания, Смоленков проработал в Кремле не менее пяти лет.
Отмечается, что в ходе работы он мог иметь доступ к "чувствительной" информации, в том числе к данным спецслужб.
При этом отмечается, что у него не было допуска к секретным данным, но он мог узнавать информацию от коллег.
Ранее сообщалось, что СМИ показали фото роскошного дома Смоленкова в США.
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Происшествия , Видео , Демьян Кудрявцев , Ведомости , США
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