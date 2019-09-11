В московском метро погиб мужчина

В московском метро погиб пассажир

В среду, 11 сентября, на рельсы в московском метрополитене упал человек. Об этом сообщается в твиттере подземки.

По данным агентства «Москва», пассажир упал под прибывающий поезд на станции «Университет» и погиб от полученных травм.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене агентству рассказали, что молодой человек упал платформы на жесткий путь. Дежурившие на станции полицейские сразу же вызвали скорую, прибывшие врачи констатировали смерть пассажира.

Из-за происшествия поезда на Сокольнический линии некоторое время не ходили от «Юго-Западной» до «Спортивной». К 12:00 движение восстановили.