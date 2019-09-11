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В московском метро погиб пассажир 

Рамблер + ещё 21 29 минут назад
В московском метро погиб мужчина
Фото: РИА Новости
В среду, 11 сентября, на рельсы в московском метрополитене упал человек. Об этом сообщается в твиттере подземки.
По данным агентства «Москва», пассажир упал под прибывающий поезд на станции «Университет» и погиб от полученных травм.
В пресс-службе УВД на Московском метрополитене агентству рассказали, что молодой человек упал платформы на жесткий путь. Дежурившие на станции полицейские сразу же вызвали скорую, прибывшие врачи констатировали смерть пассажира.
Из-за происшествия поезда на Сокольнический линии некоторое время не ходили от «Юго-Западной» до «Спортивной». К 12:00 движение восстановили.
Происшествия , МВД
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