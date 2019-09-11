В центре Москвы избили депутата

По информации канала, инцидент, обстоятельства которого не известны, но выясняются, имел место в центре города. В результате него Закускин получил травмы, но смог самостоятельно добраться до травматологического пункта и зафиксировать их.

Согласно сведениям РЕН ТВ, Закускин — депутат совета по муниципальному округу Мещанский, а судя по сайту округа — его глава.

На сайтах Мещанского округа и совета муниципальных образований города Москвы сказано, что Александру Закускину 36 лет, он — москвич, единоросс, правозащитник, кандидат юридических наук, доцент Международной академии бизнеса и управления, заместитель директора отдела оценки компании «Коллиерз Интернешнл», лауреат премии губернатора Московской области. Кроме того, он был награжден благодарственными письмами префекта Центрального административного округа Москвы, мэра столицы и президента России.

Закускин активно ведет фейсбук, но пока не упоминал там об избиении.