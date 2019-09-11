Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Москвы избили депутата 

Рамблер + ещё 3 14 минут назад
В центре Москвы избили депутата
Фото: vk.com
Муниципального депутата Александра Закускина избили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, инцидент, обстоятельства которого не известны, но выясняются, имел место в центре города. В результате него Закускин получил травмы, но смог самостоятельно добраться до травматологического пункта и зафиксировать их.
Согласно сведениям РЕН ТВ, Закускин — депутат совета по муниципальному округу Мещанский, а судя по сайту округа — его глава.
На сайтах Мещанского округа и совета муниципальных образований города Москвы сказано, что Александру Закускину 36 лет, он — москвич, единоросс, правозащитник, кандидат юридических наук, доцент Международной академии бизнеса и управления, заместитель директора отдела оценки компании «Коллиерз Интернешнл», лауреат премии губернатора Московской области. Кроме того, он был награжден благодарственными письмами префекта Центрального административного округа Москвы, мэра столицы и президента России.
Закускин активно ведет фейсбук, но пока не упоминал там об избиении.
Комментарии25
Происшествия , Криминал , Александр Закускин , РЕН ТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией180
Командир «Альфы» рассказал о взрыве посольства США
Командир «Альфы» рассказал о взрыве посольства США8
Украинских моряков во Франции приговорили к тюрьме
Украинских моряков во Франции приговорили к тюрьме132
Враги Путина и России: кто возглавил ЕС
Враги Путина и России: кто возглавил ЕС118
Розенбаума прооперировали в онкоклинике
Розенбаума прооперировали в онкоклинике13
Видео
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
00:47
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
В мире Статьи
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
02:42
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
В мире Украина
Путин уволил Карасина
01:27
Путин уволил Карасина
Политика
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
01:39
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
Шоу-бизнес
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
00:41
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
Происшествия
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
02:06
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Политика
Джанабаева рассказала об уходе от Меладзе
01:21
Джанабаева рассказала об уходе от Меладзе
Шоу-бизнес
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение