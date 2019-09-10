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У СК появилась версия о заморенной голодом Быстрицкой 

Рамблер 1 час назад
У СК появилась версия о заморенной голодом Быстрицкой
Фото: РИА Новости
В главном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Москве начали проверку смерти актрисы Элины Быстрицкой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как утверждает канал, следователи заподозрили, что Быстрицкую могли специально морить голодом. В СК якобы обратились знакомые актрисы, которые сообщили, что родственники Быстрицкой ограничивали ее круг общения, не пускали к ней врачей и сменили сиделок.
По данным Baza, знакомые Быстрицкой утверждают, что актриса за несколько месяцев была доведена до «крайней степени истощения». Это, по их словам, привело к обострению у нее хронических заболеваний и смерти в реанимации частной клиники.
Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. Ей был 91 год. Сообщалось, что в последние годы актриса тяжело болела.
Происшествия , Шоу-бизнес , Элина Быстрицкая , СКР , Москва
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