У СК появилась версия о заморенной голодом Быстрицкой

Как утверждает канал, следователи заподозрили, что Быстрицкую могли специально морить голодом. В СК якобы обратились знакомые актрисы, которые сообщили, что родственники Быстрицкой ограничивали ее круг общения, не пускали к ней врачей и сменили сиделок.

По данным Baza, знакомые Быстрицкой утверждают, что актриса за несколько месяцев была доведена до «крайней степени истощения». Это, по их словам, привело к обострению у нее хронических заболеваний и смерти в реанимации частной клиники.

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. Ей был 91 год. Сообщалось, что в последние годы актриса тяжело болела.