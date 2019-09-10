У СК появилась версия о заморенной голодом Быстрицкой 

В главном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Москве начали проверку смерти актрисы Элины Быстрицкой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как утверждает канал, следователи заподозрили, что Быстрицкую могли специально морить голодом. В СК якобы обратились знакомые актрисы, которые сообщили, что родственники Быстрицкой ограничивали ее круг общения, не пускали к ней врачей и сменили сиделок.
По данным Baza, знакомые Быстрицкой утверждают, что актриса за несколько месяцев была доведена до «крайней степени истощения». Это, по их словам, привело к обострению у нее хронических заболеваний и смерти в реанимации частной клиники.
Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. Ей был 91 год. Сообщалось, что в последние годы актриса тяжело болела.