Не пережила предательство: почему мать на Камчатке утопила детей

Измена со стороны мужчины могла подтолкнуть жительницу Камчатки к убийству двух своих детей 1,5 месяцев и пяти лет, считает источник в правоохранительных органах . О неверности возлюбленного 27-летняя женщина узнала незадолго до преступления. Тогда она и решила утопить детей и сама уйти из жизни. Между тем, по словам местных жителей, предполагаемая злоумышленница была хорошей матерью, в то время как ее супруг не принимал участия в воспитании детей.

Жительница Вилючинска на Камчатке утопила двух своих детей после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Камчатского края, знакомый с ситуацией.

По его словам, 27-летняя женщина решила убить своих детей и совершить самоубийство, поскольку не смогла справиться с новостью об измене любимого мужчины. У пары была общая 1,5-месячная дочь. Женщина также воспитывала пятилетнего сына.

Как установило следствие, трагедия произошла 9 сентября в бухте Крашенинникова. Местная жительница пришла на берег около 11.00 по местному времени (02.00 мск) со своими детьми. Местное издание «Кам 24» со ссылкой на очевидцев сообщало, что младенец лежал в коляске, а пятилетний ребенок шел сам.

Мать семейства расстелила на берегу плед и дала сыну ведерко с совочком. Через какое-то время раздались детские крики, которые, по словам очевидцев, были слышны по всему побережью.

Свидетели увидели, как женщина заходит в воду с сыном, которого она привязала к себе, и с дочерью на руках. Местные жители вызвали МЧС и полицию. Наряд приехал очень быстро, правоохранители смогли добраться до женщины только на лодке, однако к моменту, когда ее вытащили из воды, младенец уже захлебнулся. Пятилетнего ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Выжила только женщина, она не пострадала — в ее отношении возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних детей (п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщается на сайте краевого управления СК РФ. Если экспертиза докажет, что подозреваемая совершила убийство не в состоянии аффекта и у нее нет психических заболеваний, то за совершение этого тяжкого преступления женщине грозит до 20 лет лишения свободы. 10 сентября стало известно, что расследование уголовного дела взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин

РИА «Новости» со ссылкой на данные правоохранительных органов также сообщает, что женщина имеет высшее образование — она окончила Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана . В Вилючинске подозреваемая работала инженером.

О том, что причиной преступления могла стать ревность, рассказали и жители небольшого города. По их словам, несколько лет назад женщина влюбилась в мужчину, их отношения развивались стремительно, однако вскоре после рождения ребенка мужчина уехал на малую родину, оставив молодую маму с двумя детьми одну.

За день до трагедии подозреваемая якобы узнала о том, что у ее возлюбленного уже есть семья в другом городе, и скорее всего обратно в Вилючинск он уже не вернется. При этом местные жители положительно отзываются о подозреваемой, рассказывая, что она была хорошей матерью.

«Плохого я о ней ничего сказать не могу. Была очень ответственная, добрая и позитивная девочка. Проблем у нее на тот момент не было. Я помню, что у нее есть точно брат и сестра. Росли, по-моему, только с мамой. Катя всегда нянчилась с младшим братом и сестрой.

Про мужа и его жен я тоже слышала, мусульманин же, у них так принято», — передает сайт kp.ru слова одноклассницы подозреваемой.

Местные жители также рассказали, что никогда не видели, чтобы супруг принимал участие в воспитании детей. «Погибший мальчик учился в одной группе в саду с моей дочерью. Она всегда мне казалась хорошей и образцовой матерью. Я не видела, чтоб она пила, обижала детей. Всегда гуляла, играла, участвовала в жизни сада. Она добрая, веселая, и я очень удивлена от произошедшего. Видимо, так она решила избавиться от душевных проблем, грех взяла на душу, но Господь ей судья», — поделилась воспоминаниями соседка женщины. Собеседница добавила, что никогда не видела, чтобы муж подозреваемой приходил за сыном в детский сад.

После трагедии прокуратура Камчатского края инициировала проверку обстоятельств случившегося. Правоохранители дадут оценку работе органов системы профилактики безнадзорности, социальной защиты и других органов, уполномоченных защищать права несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.