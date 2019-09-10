Мужчина пытался убить себя у Госсовета Удмуртии

Мужчина совершил попытку самоубийства у Госсовета Удмуртии

Мужчина попытался покончить с собой у входа в здание Госсовета Удмуртии во вторник и в настоящее время госпитализирован. Следственные органы проводят проверку, сообщил во вторник журналистам руководитель Следственного управления СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев.

"В ходе процессуальной проверки будут установлены мотивы этого акта, участники действия, будет дана юридическая оценка", — сказал Тугушев.

После инцидента Госсовет Удмуртии перенес свое заседание на две недели.