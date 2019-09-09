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На юге Москвы неизвестные избили мужчину и ограбили его на 1 млн рублей 

ТАСС + ещё 1 46 минут назад
В Москве мужчину и ограбили на 1 млн рублей
Фото: РИА Новости
Полиция задержала неизвестных на машине BMW, избивших и ограбивших мужчину на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"Около дома 44, корпус 1 по Нагатинской набережной, по предварительной информации, ранее знакомые люди нанесли мужчине телесные повреждения и отобрали сумку с документами и денежными средствами, после чего скрылись на автомобиле BMW. Сумма ущерба устанавливается", — сказал собеседник агентства.
По его словам, иномарка была задержана, а находившиеся в ней люди доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в сумке у потерпевшего было около 1 млн рублей.
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Происшествия , Криминал , Москва
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