В Москве мужчину и ограбили на 1 млн рублей

На юге Москвы неизвестные избили мужчину и ограбили его на 1 млн рублей

Полиция задержала неизвестных на машине BMW, избивших и ограбивших мужчину на юге Москвы . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Около дома 44, корпус 1 по Нагатинской набережной, по предварительной информации, ранее знакомые люди нанесли мужчине телесные повреждения и отобрали сумку с документами и денежными средствами, после чего скрылись на автомобиле BMW. Сумма ущерба устанавливается", — сказал собеседник агентства.

По его словам, иномарка была задержана, а находившиеся в ней люди доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в сумке у потерпевшего было около 1 млн рублей.