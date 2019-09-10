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Гендиректора «Дождя» вызвали в СК 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
Фото: РИА Новости
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева заявила, что Следственный комитет (СК) вызвал ее на допрос.
Синдеева сообщила в Twitter, что получила на электронную почту повестку на допрос к старшему следователю по особо важным делам при председателе СК генералу-майору Рустаму Габдулину для допроса в качестве свидетеля.
Гендиректор «Дождя» позвонила по телефону, указанному в повестке, но никто не взял трубку, из-за чего она усомнилась в подлинности письма.
Затем она сообщила: «Повестка не фейк. В 10.00 иду на допрос».
В рамках какого дела пройдет допрос, не уточняется.
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Происшествия , Наталья Синдеева , СКР
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