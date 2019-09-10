«Буду бить, убивать буду»: опубликована переписка Хачатуряна с дочерями

Газета «Московский комсомолец» опубликовала переписку Михаила Хачатуряна с дочерями. В распоряжении издания оказались протоколы изъятия мобильного телефона Хачатуряна, а также вся переписка, включая аудиособщения.

Этот телефон был найден на месте убийства Хачатуряна 27 июля 2018 года. Издание отмечает, что лексикон убитого «весьма примитивен» и состоит в основном из мата, но показателен «для понимания отношений в семье и выполнения его отцовской функции». Все сообщения МК опубликовал с сохранением орфографии и пунктуации.

Одна из переписок состоялась после шести пропущенных вызовов от Хачатуряна. Его разозлило, что дочь Ангелина не отвечала на сообщения в мессенджере. Девушка объяснила, что в этот момент гуляла с собакой, а интернета на телефоне у нее не было.

00.40. Михаил: У вас 1 минута. Изральской.

00.41. Ангелина: «Что за одна минута?»

00.34. Михаил: «Вы хотите чтобы завтра приехал. Оке».

00.43. Ангелина: «Мы даже не знаем, за что вы нас выгоняете?»

01:23 Михаил: «Билеты взял!»

01:24 Ангелина: «Хорошо»

01:25 Михаил: «Приеду маму вашу…, что хорошего тварь!»

01:27 Ангелина: «Я имею ввиду, что поняла Вас»

В еще одном диалоге, попавшем в распоряжение «МК», реплики оказались в основном нецензурным, поэтому газета опубликовала только часть беседы:

01:39 (голосовое сообщение) Михаил: «Ангелина, сосать будешь беспрерывно»

01:42 Михаил: «… Буду бить за всё, убивать буду…»

01:48 Михаил: «И Бога имя не давай, шлюха, ай, Бога имя не давай, Бога имя не давай, ай мразь, ай проститутка….»

Давайте по-хорошему, я вашу маму, я вашего барыгу-брата, я вас проституток.. До моего приезда, чтобы вас не было, я вашу маму, я вас публично…

Из переписок Хачатуряна «МК» сделал вывод, что мужчина постоянно обещал выгнать дочерей из дома и угрожал им насилием.

В июле прошлого года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет. Сначала следователи называли мотивом убийства неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим дочерям моральные страдания, затем официальным мотивом стали противоправные насильственные действия со стороны отца.

В середине июня 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции. Девушки с обвинениями в предварительном сговоре не согласились. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.

СМИ писали, что отец девушек употреблял наркотики, бил их, домогался и сам угрожал им убийством. Эти обвинения отвергали друзья и родственники Хачатуряна.