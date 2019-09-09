Чеченских артистов задержали на две недели за их песни

Двое чеченских певцов, братья Аюб и Асхаб Вахараговы, были задержаны РОВД Гудермеса за исполнение песен «сомнительного содержания». Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает «Кавказ. Реалии».

При этом, как утверждает источник издания, задержание артистов было произведено еще две недели назад в селе Ойсхара. Все это время Вахараговы находились в РОВД без предъявления обвинений. По утверждению Саратовой, никаких других мер, кроме воспитательных, к братьям не применялось.

С критикой творчества Аюба Вахарагова и других местных артистов в июле выступил министр культуры Чечни Ходж-Бауди Дааев, заявивший о том, что чеченские песни могут «идти в народ» только после одобрения специального экспертного комитета. Певец в ответ пообещал с этого дня «больше не петь».