Трагедия в Краснодаре: девочка умерла после падения дерева

Двухлетняя девочка умерла после падения дерева на территории детского сада в Краснодаре . Пострадавшую срочно госпитализировали, у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа — спасти ее не удалось. Кроме того, травмы получили еще один ребенок и воспитательница ясельной группы.

Двухлетняя девочка скончалась в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре. Еще один ребенок и воспитательница получили травмы различной степени тяжести, сообщили в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, трагедия произошла 9 сентября в детском саду №48 на улице Красная. В 10.20 сильные порывы ветра повалили дерево на двух воспитанников ясельной группы.

Пострадавшую двухлетнюю девочку в тяжелом