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Ребенок умер после падения дерева в российском детском саду 

Lenta.ru 48 минут назад
Ребенок умер после падения дерева в детсаду
Фото: «Кубанские новости»
В Краснодаре умер один из двух детей, на которых упало дерево в детском саду №48. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. Ведомство организовало проверку.
«В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, один из пострадавших воспитанников от полученных травм скончался», — говорится в сообщении прокуратуры.
Установлено, что дети, на которых упало дерево, ходили в ясельную группу.
Ранее 9 сентября стало известно, что в Краснодаре на воспитанников детского сада во время прогулки упало дерево, пострадали воспитательница и двое детей. Инцидент произошел в 10:20 в детском саду 48 на Красной улице, 167. Один из пострадавших детей находился в тяжелом состоянии, воспитательница получила перелом ноги.
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