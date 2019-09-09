Роковой шторм: шесть человек утонули в Крыму

За день, 8 сентября, в Крыму утонули шесть человек — все они стали жертвами разбушевавшейся стихии. Сейчас шторм, о котором МЧС республики предупреждало заранее, достиг отметки в шесть баллов, в то время как купаться не рекомендуется уже при трех. Спасатели напоминают: плавать в море при таком ветре не стоит даже людям с хорошей физической подготовкой.

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек. Все они — купальщики, отправившиеся плавать в шестибалльный шторм, разыгравшийся в Черном море у берегов полуострова. «Благодаря оперативным действиям крымских спасателей, а также неравнодушных граждан в акватории Черного моря было спасено пять человек. Вместе с тем, шесть человек получили травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении республиканского ГУ МЧС.

Так, ведомство рассказало, что в беде оказались пятеро купальщиков на пляже «Краб» в районе поселка Отрадное, расположенного в Большой Ялте. Их пытались спасти с берега, бросив спасательный круг и конец Александрова — тонкий плавучий корабельный трос с петлей. Однако выжить удалось только троим — два человека погибли от травм, полученных в бушующем море.

Днем РИА «Новости» сообщило о том, что стихия унесла жизни двух человек — беда также произошла в районе Ялты. Еще один купальщик был объявлен пропавшим без вести.

«МЧС призывает граждан избегать купания и выхода в море в штормовых условиях. Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде, при этом двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели и, к сожалению, двое людей погибли», — рассказал журналистам министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Глава республиканского МЧС сообщил, что волнение моря составило шесть баллов.

Нескольких человек, решивших искупаться в бушующем море, удалось спасти. Так, на пляже «Солярис» в районе гостиницы «Ялта-Интурист» двоих мужчин подняли на борт катера «Лидер» сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Других купальщиков — мужчину и женщину — вытащили из воды в районе технической зоны набережной Ялты: мужчине оказали помощь на спасательном катере, а женщине, которая к тому моменту уже выбилась из сил, помогли очевидцы.

Спасатели настаивают: купаться в море чрезвычайно опасно уже при волнении в три балла — даже физически крепким людям и хорошим пловцам.

«Стоит также помнить, что и опытным, профессиональным спасателям в пятибалльный шторм сложно оказать помощь тонущему», — напомнили в местном МЧС информационному агентству «Крым».

Об этом же говорил и Сергей Шахов. «Это чрезвычайно опасно. Шторм, с его силой ветра и увеличением высоты волн, всегда представляет очень серьезную угрозу для отдыхающих и пассажиров любого судна. Главной обязанностью судоводителя является изыскание возможности отложить выход до улучшения прогноза или своевременно укрыться в ближайшей бухте, обеспечивающей безопасность стоянки», — цитирует его РИА «Новости».

Часто жертвами бушующей стихии оказываются люди, считающие себя хорошими пловцами, но они напрасно пренебрегают правилами поведения на воде, считает начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев . «Иногда отдыхающие переоценивают свои силы и просто забывают об элементарных правилах безопасного поведения на воде, что недопустимо, особенно во время сложных погодных условий», — цитирует его пресс-служба ГУ МЧС региона.

То, что стихия уносит жизни людей, отличающихся хорошей физической подготовкой, подтверждает несчастный случай, произошедший в начале августа.

Тогда две девушки утонули при купании на необорудованном пляже во время шторма: сначала в воду с пирса прыгнула одна купальщица, но после того, как она начала тонуть, на помощь ей бросилась вторая. В итоге обе девушки не справились с бушующей стихией.

Позже выяснилось, что обе погибшие — мастера спорта по кикбоксингу Элина Гисмеева и Фатима Жагупова, первые номера российской сборной по этому виду спорта.

Штормовое предупреждение на 8 и 9 сентября объявлялось в Крыму заранее: МЧС говорило об усилении северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду.

О правилах поведения на воде напомнило республиканское МЧС. Крымские спасатели обратились к отдыхающим с целым рядом просьб. Они предупреждают, что никогда не следует купиться в одиночку, оставлять маленьких детей одних в море, заходить в незнакомое место, если не умеете плавать, и не нырять там, даже если умеете, не заплывать за буйки. А если вы стали свидетелем несчастного случая, скорее звоните по номеру «101» в службу спасения.