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ЧП в Шереметьево: самолет загорелся перед взлетом 

Рамблер + ещё 20 28 минут назад
В Шереметьево произошло серьезное ЧП — у пассажирского боинга вспыхнул двигатель.
У лайнера авиакомпании «Россия», летевшего во Владивосток, загорелся двигатель при запуске, сообщает телеграм-канал 112.
Видео с дымящимся самолетом уже опубликовано в интернете.
На борту воздушного судна находились пассажиры. Им и экипажу пришлось срочно покинуть самолет, который отбуксировали на стоянку. Готовится резервный борт.
Это второй инцидент в Шереметьево за неделю. 3 сентября Airbus A330 «Аэрофлота» вылетал в Пекин. Воздушное судно двигалось по рулежной дорожке на взлет и зацепилось крылом за другой лайнер. На борту Airbus A330 находилось 230 пассажиров, их эвакуировали
Происшествия , Видео , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Авиакомпания Россия
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