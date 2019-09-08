ЧП в Шереметьево: самолет загорелся перед взлетом

Шереметьево произошло серьезное ЧП — у пассажирского боинга вспыхнул двигатель.

Видео с дымящимся самолетом уже опубликовано в интернете.

На борту воздушного судна находились пассажиры. Им и экипажу пришлось срочно покинуть самолет, который отбуксировали на стоянку. Готовится резервный борт.