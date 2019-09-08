ЧП в Шереметьево: самолет загорелся перед взлетом 

В Шереметьево произошло серьезное ЧП — у пассажирского боинга вспыхнул двигатель.
У лайнера авиакомпании «Россия», летевшего во Владивосток, загорелся двигатель при запуске, сообщает телеграм-канал 112.
Видео с дымящимся самолетом уже опубликовано в интернете.
На борту воздушного судна находились пассажиры. Им и экипажу пришлось срочно покинуть самолет, который отбуксировали на стоянку. Готовится резервный борт.
Это второй инцидент в Шереметьево за неделю. 3 сентября Airbus A330 «Аэрофлота» вылетал в Пекин. Воздушное судно двигалось по рулежной дорожке на взлет и зацепилось крылом за другой лайнер. На борту Airbus A330 находилось 230 пассажиров, их эвакуировали