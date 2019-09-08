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Смертельный шторм: в Крыму погибли туристы 

Рамблер 26 минут назад
В Крыму два человека погибли, один пропал без вести. Причиной стала разбушевавшаяся стихия. На полуострове 8-9 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и волнения моря в 6 баллов, сообщает РИА Новости.
В МЧС призвали граждан отложить купания и морские поездки.
«Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде», — сказал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. По его словам, два человека погибли, двух удалось спасти, еще одного ищут спасатели.
В МЧС говорят, что шторм чрезвычайно опасен и представляет серьезную угрозу для отдыхающих и пассажиров любого судна.
Судоводителям посоветовали отложить выход в море или своевременно укрыться в ближайшей безопасной бухте.
Происшествия , Видео , Сергей Шахов , МЧС , РИА Новости , Республика Крым
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