Смертельный шторм: в Крыму погибли туристы

Крыму два человека погибли, один пропал без вести. Причиной стала разбушевавшаяся стихия. На полуострове 8-9 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и волнения моря в 6 баллов, сообщает РИА Новости.

МЧС призвали граждан отложить купания и морские поездки.

«Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде», — сказал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. По его словам, два человека погибли, двух удалось спасти, еще одного ищут спасатели.

В МЧС говорят, что шторм чрезвычайно опасен и представляет серьезную угрозу для отдыхающих и пассажиров любого судна.

Судоводителям посоветовали отложить выход в море или своевременно укрыться в ближайшей безопасной бухте.