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На Мальдивах совершил аварийную посадку самолет с горящим двигателем 

Аргументы Недели + ещё 3 1 час назад
Самолет с горящим двигателем сел на Мальдивах
Фото: pixabay.com
В главном международном аэропорту Мальдивских островов вечером в минувший четверг, 5 сентября, совершил аварийную посадку самолет А320 таиландского отделения бюджетной авиакомпании Air Asia.
Авиалайнер вернулся в аэропорт через 22 минуты после взлета из-за пожара в одном из двигателей. Согласно последним данным, пассажиры и пилоты в результате случившегося не пострадали.
Установлено, что возгорание в моторе началось после двух мощных взрывов. Люди слышали громкие хлопки, а также видеои огонь на правом крыле самолета, передает РИА "Новости". Летчики действовали в строгом соответствии с инструкцией и смогли спасти жизни пассажиров и членов экипажа.
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Происшествия , РИА Новости , Мальдивы
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