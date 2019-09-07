«Я такое не писала!»: в Перми опровергли фейк по делу MH17

Жительница Перми Ксения Илларионова опровергла свою переписку с бойцом 2-го батальона 53-й зенитной бригады Максимом, представленную Международной следственной группой в качестве одного из доказательств якобы причастности России к атаке на Boeing рейса MH17 в Донбассе. Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что достаточных оснований для обвинения Москвы не было представлено.

Представленная Международной следственной группой (JIT) переписка в «ВКонтакте» 25-летней пермячки Ксении Илларионовой с бойцом 2-го батальона 53-й зенитной бригады Максимом Г. из Татарстана , якобы доказывающая причастность России к атаке на Boeing рейса MH17 в Донбассе, оказалась фейком.

Скриншоты переписки были представлены на пресс-конференции JIT, где международные следователи утверждали, что военный сообщил девушке о переброске их колонны на Украину , в том числе — и самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук», ракетой которого и был сбит малайзийский лайнер, передает сайт kp.ru.

«Фото на странице мое, но я впервые слышу об этой переписке. Слушайте, я в шоке, если честно, в большом. Это точно не мое, я такое не писала! Это не моя переписка!», — рассказала девушка.

Вскоре специалисты выяснили, что с фотографией Ксении была создана не одна фейковая страница, а несколько. Всего в сети нашлось 30 ее клонов. Эксперты предполагают, что фейк создали следователи или сотрудники разведки.

Двумя днями ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что достаточных оснований для обвинения России в атаке на Boeing 777 рейса MH17 не было представлено. Соответствующее заявление политик сделал на Восточном экономическом форуме.

«Мы сомневаемся в этом. Как незаинтересованное лицо я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии», — подчеркнул малайзийский премьер.

Он предложил сформировать «нейтральный орган» для расследования катастрофы, чтобы убрать политический фактор. Мохамад добавил, что антироссийские выпады со стороны расследователей связаны с общим ухудшением отношений между Западом и Москвой.

Как сообщает НСН, Махатхир Мохамад также заявил, что готов поднять тему сбитого самолета на переговорах с президентом России Владимиром Путиным . Он добавил, что Малайзия вовлечена в расследование гибели рейса «Малайзийских авиалиний», но как-то повлиять на сложившуюся ситуацию в настоящий момент не в состоянии.

Мохамад уже не в первый раз заступается за Россию, говоря о крушении Boeing MH17. В июне он назвал расследование трагедии «политически мотивированным». О том, что Запад должен перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донбассе — по крайней мере, пока не будет закончено следствие, заявлял и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдалла.

«Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела. Расследование еще не закончено, но при этом западные партнеры спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных», — указывал дипломат.

Он добавил, что трагедия, в которой погибли 298 человек, не поколебала отношения Москвы и Куала-Лумпура, поскольку у властей двух стран похожие позиции на произошедшее, передает ФАН.

За неделю до этого стало известно, что американские и украинские власти пытались получить «черные ящики» разбившегося лайнера, но военные самопровозглашенной Донецкой народной республики не позволили им этого сделать и передали бортовые самописцы малайцам. Об этом рассказал полковник Совета национальной безопасности Малайзии Мохамад Сакри.

Эти подробности произошедшего раскрыты в фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа, который занимается независимым расследованием причин аварии. Для получения «черных ящиков» военным из Малайзии пришлось провести настоящую спецоперацию на Украине. В итоге полковник получил самописцы 22 июля 2014 года в Донецке.