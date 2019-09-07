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«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы 

РИА Новости + ещё 3 46 минут назад
«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в Москве
Фото: РИА Недвижимость
Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".
Предприятие напоминает, что одорирование — придание резкого аромата бытовому газу, на самом деле безвкусному и ничем не пахнущему, этот процесс происходит на газораспределительных станциях за пределами столицы.
"На данный момент в "Мосгаз" поступают обращения от жителей, связанные с появлением запаха газа. По итогам выяснения причин установлено, что поставщиком превышен уровень одорирования газа", — отмечает "Мосгаз".
Никакой угрозы для населения ситуация не представляет и находится на оперативном контроле, подчеркивается в сообщении.
"Все обращения оперативно отрабатываются с выездом на место специализированных подразделений предприятия. Абсолютное большинство звонков имеет характер неподтвержденных, не связанных с утечкой природного газа заявок", — информирует предприятие.
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Происшествия , Новости Москвы
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