Подозреваемый в нападении на Памфилову пожаловался на безработицу

Задержанный по подозрению в нападении на дом главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Башит Карабалаев заявил, что долгое время не мог найти работу. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники в следственных органах.

Отмечается, что 36-летний мужчина приехал на заработки в Россию пять лет назад. В последнее время Карабалаев жил в самодельной хижине недалеко коттеджного поселка «Лес и Река». Со слов задержанного, за все это время ему так и не удалось найти работу.

Следователи провели осмотр жилища мужчины и обнаружили там вещи, которые, скорее всего, не принадлежат задержанному. В частности, в хижине Карабалаева нашли несколько фаллоимитаторов, объяснить происхождение которых мужчина не смог. Полиция предполагает, что Карабалаев может быть причастен к ограблению других коттеджей в этом районе.

Нападение на дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре было совершено в ночь на 6 сентября. Налетчик влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв.

Карабалаева задержали 7 сентября. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище»). Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.